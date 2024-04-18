Подготовка к большой воде: запущены онлайн-трансляции

Они доступны для Уральска и Атырау.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что любой гражданин может в онлайн-режиме увидеть, что происходит в Уральске и Атырау, где ждут большую воду, передает Zakon.kz.

«Любой гражданин может зайти по ссылке и убедиться о проводимой работе в рамках подготовки к паводкам и о ситуации на местах в Уральске и Атырау», — написал Багдат Мусин 17 апреля.

Также министр поблагодарил активных граждан, компании, службы ЧС и работников акиматов за проводимую работу по подготовке к большой воде.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с цифровыми инструментами по поддержке отечественных товаропроизводителей и прогнозу паводковой ситуации.