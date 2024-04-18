Почти 90 миллионов выманили интернет-мошенники у карагандинцев

Совсем недавно стражам порядка удалось пресечь попытку выманить у карагандинки три миллиона.

Интернет-мошенники с начала года обманули 75 пожилых карагандинцев. Общая сумма ущерба составила около 90 миллионов тенге. В департаменте полиции отмечают, что зачастую аферисты, чтобы вызвать доверие, общаются с потерпевшими по видеосвязи, представляясь служащими банков и сотрудниками правоохранительных органов, передает Liter.kz.

Представители ДП обратились к казахстанцам, напомнив о правилах безопасности — никому не доверять свои личные данные, также необходимо помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят посредством WhatsApp, тем более с иностранных абонентских номеров.

Также полицейские призывают отказываться от сомнительных вложений и инвестиций, предлагаемых в социальных сетях и мессенджерах, и не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных абонентов в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что мошенники представляются казахстанцам известными политиками. Так, к примеру, министр культуры и информации Аида Балаева предупредила казахстанцев о фейковом WhatsApp-аккаунте с ее именем.