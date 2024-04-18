В Кыргызстане закрывают TikTok

Кыргызское министерство цифрового развития приняло решение ограничить доступ к социальной сети после письма комитета нацбезопасности.

Решение Минцифры Кыргызстана об ограничении доступа к TikTok принято из-за того, что соцсеть не выполняла закон о вреде здоровью детей, передает Sputnik.

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры обратилась к интернет-провайдерам с просьбой ограничить доступ к информационному сервису TikTok на территории Кыргызстана и представить письменный ответ до 18 апреля 2024 года. По данным ведомства, в адрес службы поступило письмо от Госкомитета нацбезопасности, в котором указано, что в кыргызстанском сегменте TikTok нет системного и принципиального подхода к цензуре контента, в частности, по утверждению ГКНБ, в «детском информационном пространстве».

«Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны TikTok Закона „О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР“. В законе определены виды информации, причиняющие вред здоровью и развитию детей», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что впервые о блокировке TikTok в Кыргызстане заговорили еще в августе 2023 года. Минкультуры республики обратилось с просьбой заблокировать сервис: были жалобы на «негативный контент для детей и распространение ложных сообщений для взрослых».