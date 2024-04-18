Арай Бекембаев назначен руководителем бизнеса inDrive в Казахстане

Он будет отвечать за стратегию, инвестиционный план развития и бизнес-партнерства компании по направлениям поездок, грузовых перевозок, курьерской и В2В доставке, а также услуг мастеров.

inDrive, глобальная платформа транспортных и городских услуг, объявила о назначении Арая Бекембаева на должность руководителя бизнеса компании (бизнес кантри-менеджер) в Казахстане. Компания inDrive работает в Казахстане с 2014 года и предлагает услуги по городским и междугородним перевозкам, курьерской и В2В доставке, а также услуги грузоперевозок и мастеров. У компании в стране имеется крупнейший региональный хаб с более 1000 сотрудников. В 2023 году основатель компании Арсен Томский получил гражданство Казахстана.

Кантри-менеджеры — это новый институт в компании, цель которого — улучшение и адаптация к потребностям жителей страны предлагаемых услуг. Арай будет отвечать за стратегию, инвестиционный план развития и бизнес-партнерства компании inDrive в Казахстане по направлениям городских и междугородних поездок, грузовых перевозок, курьерской и В2В доставке, а также услуг мастеров. Важной задачей также станет представление для широкой внешней аудитории социальных проектов дивизиона inVision (инициативы в области образования, спорта, культуры и борьбы с гендерным неравенством), которые inDrive развивает в Казахстане и соседних странах.

Арай Бекембаев присоединился к компании в 2020 году в качестве специалиста по развитию бизнеса и вырос до старшего менеджера по развитию бизнеса по региону СНГ. До inDrive Арай работал в Ernst & Young, имеет опыт ведения крупномасштабных проектов в области ИТ, трансформации бизнеса и автоматизации процессов. Является выпускником Американского университета в Дубае по специальности «Корпоративные финансы», а также программы MBA школы бизнеса Duke Fuqua при Высшей школе бизнеса Назарбаев Университета.

«Это назначение — большая гордость для меня. Когда я присоединился к inDrive, это была небольшая компания в 500 человек, которая сейчас выросла почти до 3000 человек. Такой стремительный рост неизбежно становится причиной определенных вызовов, которые требуют внимания и принятия новых решений. Мой фокус — улучшение продукта, а также повышение качества клиентского сервиса. Как следствие, наша платформа станет еще удобнее для казахстанцев, так как уровень удовлетворенности сервисом — это наш главный приоритет. Помимо этого, inDrive — одна из компаний, которая внимательно прислушивается к мнению своих сотрудников, поэтому еще одна моя ключевая задача — продолжить эту традицию и слышать каждого члена локальной команды», — говорит Арай Бекембаев, руководитель inDrive в Казахстане.

«Казахстан — одна из первых стран, где появилась эта роль. Мы привлекаем кантри-менеджеров, которые будут помогать нам достичь поставленных целей, полностью понять и прочувствовать наши основные рынки и обеспечить устойчивый рост компании. Мы хотим отказаться от вертикальной иерархии и перейти к более гибкой матричной системе. Кантри-менеджеры будут отвечать за нашу стратегию и эффективность в ключевых странах: от бизнес-операций, маркетинга и безопасности до инвестиций, PR, решения юридических и GR вопросов. Достижение целевых показателей по странам — это совместная работа команды по развитию, продуктового подразделения и каждого менеджера по стране», — прокомментировал президент компании inDrive Марк Лофран (Mark Loughran).