В Казахстане стартовали продажи смартфона HONOR Magic6 Pro с лучшей камерой

Это первый в мире смартфон с пятью золотыми наградами DXOMARK 2024.

Глобальный технологический бренд HONOR представил в Казахстане HONOR Magic6 Pro. Это смартфон с лучшей на сегодняшний день камерой среди коммерческих устройств. HONOR Magic6 Pro — первый в мире смартфон с пятью золотыми наградами DXOMARK 2024 и Топ 1 в рейтингах фронтальной камеры, экрана и батареи по версии рейтинга.

«Онор Мэджик 6 про являет собой вершину инженерной мысли, он создан в партнерстве с такими гигантами мировой индустрии как, например, Qualcomm и Google. Это на текущий момент лучший смартфон в своем классе по всем ключевым показателям: производительность, камера и качество экрана», — говорит Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане.

Революция мобильной фотографии при поддержке ИИ

— Перископический телеобъектив 180 Мп. Впервые в индустрии используется сенсор с таким высоким разрешением для идеальной детализации фотографий с любым уровнем приближения: оптическим 2,5х, гибридным 5х, а также цифровым до 100х.

— Ультраширокоугольная камера 50 Мп имеет угол обзора в 122 градуса и автофокусировку для съемки макро с расстояния от 2,5 см. Она обеспечивает интеллектуальную коррекцию искажений, высокую детализацию изображений.

— Основная широкоугольная камера 50 Мп с сенсором H9000. Сенсор Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR размером 1/1,3 дюйма позволяет получать изображения с высочайшей детализацией и широким динамическим диапазоном.

Основая камера автоматически выбирает подходящее значение диафрагмы f/1.4 или f/2.0 в зависимости от условий съемки. Кроме того, в режиме «Профи» доступен ручной выбор для лучшего контроля количества света, попадающего на сенсор, а также степени размытия заднего плана.

Алгоритмы спортивной съемки профессионального уровня

Инновационный алгоритм Sport Portrait позволяет снимать портреты спортсменов с эффектным боке даже в динамично меняющейся сцене. Камера HONOR Falcon благодаря быстрой и точной фокусировке делает несколько снимков с использованием широкоугольного и телефото-объективов для высочайшей детализации человека в кадре и эффектного размытия заднего плана.

HONOR AI Motion Sensing

Автоматический захват движения с поддержкой искусственного интеллекта. Для HONOR Magic6 Pro использован увеличенный в 28 раз набор для обучения нейросети, что позволяет камере HONOR Falcon распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных, а также 10 видов спортивных активностей: волейбол, скейтборд, баскетбол, прыжки в длину, гимнастика, толкание ядра, теннис, тяжелая атлетика, футбол, тхэквондо и некоторые виды движений на растяжку.

Кремний-углеродная батарея емкостью 5600 мА·ч

HONOR Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродной батареей HONOR второго поколения с увеличенной 5600 мА/ч емкостью, но без существенного изменения габаритов и веса. Для управления питанием используется дискретный чип HONOR E1 с улучшенной эффективностью в условиях низких температур, что обеспечивает на 40% большую выносливость аккумулятора даже при температуре -20 градусов. Устройство поддерживает сверхбыструю проводную зарядку HONOR SuperCharge 80 Вт и беспроводную зарядку HONOR Wireless SuperCharge 66 Вт.

Рекордное качество LTPO-экрана 6,8 дюйма

В 10 раз более прочное стекло HONOR NanoCrystal Shield с повышенной на 50% плотностью кристаллов обеспечивает в 10 раз лучшее поглощение энергии ударов. Экран HONOR Magic6 Pro получил сертификат SGS пять звезд по устойчивости к падениям в различных сценариях. Кроме того, корпус смартфона защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, что обеспечивает спокойствие при использовании смартфона в любых ситуациях.

ШИМ-частота 4320 Гц гарантирует полное отсутствие мерцания, три сертификата TÜV подтверждают безопасность экрана, функция «Настраиваемый циркадный ночной экран» получила поддержку искусственного интеллекта и настраивает цветопередачу в вечернее время не только в соответствии с заходом солнца, но также с учетом пользовательских привычек, а новая функция «Естественный тон» интеллектуально адаптирует цветопередачу и баланс белого с учетом окружающего освещения.

Качество экрана подтверждено также сертификатом Dolby Vision за потрясающие визуальные эффекты. Эта сертификация гарантирует исключительные впечатления от просмотра с яркими цветами, повышенной контрастностью и улучшенной детализацией.

Для новых пользователей HONOR Magic6 Pro компания предлагает бесплатную замену экрана в течение первых 180 дней использования при любом виде негарантийных повреждений.

Превосходная производительность

Платформа Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает производительность процессорных вычислений на 30% выше и на 25% более мощную графику. Благодаря движку Qualcomm AI Engine технологии искусственного интеллекта в HONOR Magic6 Pro получили прирост быстродействия до 98%.

Новая операционная система MagicOS 8.0 с технологиями ИИ на базе Android 14 получила улучшенный дизайн, функции и технологии для наилучшего пользовательского опыта. HONOR Magic6 Pro поддерживает работу всех сервисов Google.

Цена и дополнительные опции

HONOR Magic6 Pro доступен в конфигурации памяти 12 Гб + 512 Гб по цене 669 990 тенге в официальных точках продаж. Смартфон представлен в двух цветах: шалфейный зеленый и графитовый черный. До конца мая первым покупателям HONOR Magic6 Pro доступна скидка 70 000 тенге. Кроме того, желающие стать обладателями смартфона могут воспользоваться опцией трейд-ин.