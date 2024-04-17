МЦРИАП направило 48 комплексов Starlink в регионы ЧС

Паводковая обстановка в ряде регионов, повлекшая за собой проблемы с электроснабжением и отключением базовых станций, сказалась на работе сетей операторов сотовой связи в СКО, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской области.

В 12 сельских населенных пунктах базовые станции работают от переносных генераторов, в резерве у мобильных операторов по всем областям находится более 300 генераторов, в работах задействовано 234 инженера. С первых дней чрезвычайной ситуации все мобильные операторы были на месте паводков.

Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК направило 48 терминалов Starlink в регионы, находящиеся в зоне паводков в соответствии с запросами областных Акиматов.

Так, в Костанайскую область отправлено 30 терминалов, 3 терминала — в Актюбинскую область, ЗКО — три терминала, один комплекс — в область Улытау, шесть терминалов — в Атыраускую область, два — в ВКО и три — в СКО. Решениями Starlink оснащают в первую очередь школы области для обеспечения бесперебойного учебного процесса.

На сегодняшний день 447 сельских школ обеспечено интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с. Помимо этого операторами сотовой связи были начислены дополнительные ресурсы к тарифным планам (40-50 мин, 40-50 SMS и 8-10 Гб на 7 дней) абонентам, находящимся в зоне паводков.

Отмечается, что министерством для организации оперативной непрерывной связи в акимат Актюбинской области на использование переданы спутниковые телефоны Thuraya.

Astana Hub собрал более 30 инновационных решений по управлению паводками и передал их в МЧС для рассмотрения. ARC Drones, американский стартап с казахстанскими основателями предоставляет свои автономные дроны для помощи в борьбе с наводнениями. В рамках партнерства с технопарком ARC Drones предоставляет три беспилотных дрона для доставки медицинских материалов, гуманитарной помощи, продуктов питания и других неотложных товаров в отдаленные и труднодоступные районы.

В городе Кульсары Атырауской области здания РАГС и ГЦВП подтоплены водой. В вышеуказанных отделах работа приостановлена в связи с объявлением чрезвычайного положения. В остальных регионах ситуация стабильная, филиалы работают в штатном режиме. В целях оперативного устранения последствий ЧС филиалом НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» по Атырауской области проводятся работы по оценке нанесенного ущерба зданиям.