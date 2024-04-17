Робот с искусственным интеллектом приглашает алматинцев в поликлинику

Автоматизация процесса приглашений снизит нагрузку на медицинских работников, освободив время для качественной работы с пациентами.

Впервые в Казахстане в Городской поликлинике № 3 города Алматы внедрили инновационное решение — использование голосовых роботов с искусственным интеллектом. Основное новшество проекта заключается в том, что система голосовых роботов использует искусственный интеллект для более точного подбора ответов в режиме реального времени, передает Zakon.kz.

На данный момент поликлиника внедрила голосовых роботов для обзвона населения с целью приглашения на профосмотры и скрининг по основным видам патологий, таким как болезни системы кровообращения, сахарный диабет, глаукома, рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак. Автоматизация процесса приглашений снизит нагрузку на медицинских работников, освободив время для качественной работы с пациентами.

«В день в среднем одна медсестра делает 10-15 обзвонов, однако конверсия от звонков низкая, поскольку не ведется аналитика звонков и аудиозапись разговора. Тогда как голосовой робот может обзвонить за день больше 300 человек с положительной конверсией более 40% и эффективно работать с возражениями. Таким образом, экономится основное рабочее время медицинских работников, снижается эмоциональная нагрузка и стресс, что позволяет качественно исполнять основные должностные обязанности», — рассказала директор Городской поликлиники № 3 Айзат Молдагасимова.

За пять дней использования искусственного интеллекта для приглашения на профосмотры и скрининг в поликлинике уже отработано 500 контактов. При этом тем, кому не удалось дозвониться с первого раза, робот перезванивает до получения ответа.

Отмечается, что робот может вести диалог и на русском, и на казахском языках.

«Робот при звонке анализирует, на каком языке ответил пациент, и продолжает говорить на том же языке. Если пациент начал разговор на русском языке, а в середине разговора продолжил диалог на казахском, робот тоже продолжит говорить на казахском языке. Голосовые роботы уже доказали свою эффективность в работе нашей поликлиники, поэтому в дальнейшем искусственный интеллект будет внедрен для приглашения населения на профилактические прививки, флюорографию, а также для обзвона пациентов по поступившим активам скорой медицинской помощи», — подытожила Айзат Молдагасимова.

Напомним — 6 декабря в Алматы состоится масштабная конференция PROFIT Healthcare Day, где будут обсуждаться информационные технологии в сфере здравоохранения.