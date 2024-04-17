Заявку на получение помощи пострадавшие от паводков могут подать через смартфон
По обработанным заявкам будет проводиться выездная оценка пострадавшего имущества.
Пилотный проект по подаче заявки на получение помощи для пострадавших от паводков через приложение eGov Mobile запущен в Акмолинской области. Новый функционал разработан Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, предает Sputnik.
Для подачи заявки необходимо авторизоваться в мобильном приложении, найти на главной странице услугу «Новый опрос по пострадавшим от паводков». В открывшемся окне необходимо указать все требуемые данные и информацию о пострадавших, в том числе банковский счет, контактный телефон, адрес происшествия, наличие или отсутствие временного жилья и пострадавшего имущества, описание нанесенного ущерба. После заполнения всех данных опросник необходимо подписать при помощи ЭЦП.
Через автоматическую информационную систему «Социальная помощь» заявка поступает в местные исполнительные органы (далее — МИО) по району происшествия. По обработанным заявкам будет проводиться выездная оценка пострадавшего имущества и оказываться необходимая поддержка. Контроль за проведением оценки будет фиксироваться при помощи фото- и видеосъемки, а также геофиксации через специальное мобильное приложение FSM Social.
Внедренный механизм позволит полностью контролировать и мониторить процесс оказания помощи при чрезвычайных ситуациях с оцифровкой всех сведений.
Напоминаем о важности использования только официального приложения eGov Mobile во избежание получения личных данных третьими лицами.