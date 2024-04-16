Еще 13 казахстанских школ подключили к интернету от Илона Маска

В Министерствt просвещения сообщили, что терминалы интернета от Илона Маска установили в учебных заведениях Костанайской, Актюбинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областей, передает Liter.kz.

«В первую очередь мы рассматриваем школы, в которых расположились эвакуационные пункты для обеспечения связи и организации онлайн-обучения. Сейчас установка терминалов ведется в школах Акмолинской и Туркестанской областей», — рассказала исполняющая обязанности директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Напомним, в октябре 2023 года в тестовом режиме к интернету от Илона Маска подключили 10 сельских школ. При этом использовать Starlink частным лицам пока запрещено. 24 февраля в Казахстан прибыла первая партия оборудования для подключения школ.

28 февраля стало известно, что до 2026 года для спутникового интернета ввели особое регулирование. Режимы их пилотного запуска будут определять Минцифры и КНБ.