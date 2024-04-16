Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-феврале 2024 года

Выручка операторов за первые два месяца текущего года выросла на 18%.

Январь–февраль 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за первый январь–февраль 2024 года казахстанские операторы связи заработали 215,7 млрд тенге — это на 18% больше объема услуг связи в январе–феврале 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–феврале составил 4,9 млрд тенге, что примерно на 3% ниже объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 103,4 млрд тенге (+34%) и услуг сотовой связи — 44,4 млрд тенге (+9%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 41,9 млрд тенге (+6%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,9% всего рынка телекоммуникаций республики.

Февраль 2024

Услуг связи в феврале 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 107,5 млрд тенге, что на 23% больше объема февраля 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в феврале 2024 года составила 1,26 млрд тенге против 1,87 млрд тенге годом ранее (-33%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,44 млрд тенге (-9%). От услуг интернета операторы выручили 51,5 млрд тенге (+44%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,3 млрд тенге против 3,8 млрд тенге годом ранее (+13%); от услуг мобильной связи — 21,8 млрд (+7%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21,2 млрд тенге против 18,6 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (-14%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В феврале 2024 года число абонентов фиксированного интернета зафиксировано на отметке 3,084 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,5%), абонентов сотовой связи — 25,3 млн единиц (нейтрально), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 17,7 млн единиц (99,5%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 70%.

Самое главное

Интернет вскоре будет составлять половину от всех доходов телекоммуникационного сектора республики.