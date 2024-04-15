Петропавловский завод обеспечил ДЧС дронами собственного производства

Они используются для круглосуточного наблюдения за паводковой ситуацией.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проверил работу оперативного штаба. Местное предприятие АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» снабдило штаб дронами с тепловизорами и беспилотным летательным аппаратом для разведки местности с высоким риском подтопления. Роман Скляр поручил использовать технологические возможности и начать отслеживать уровень перелива воды в зоне угрозы подтоплений в режиме реального времени.

Заслушав доклад о проделываемой работе, вице-премьер отметил, что необходимо активно задействовать разведывательный дрон для проведения фотографирования местности и моментальной передачи данных в 2D -формате на карту с внутренней радиосвязью.

«Вода уже пришла в город, поэтому нужно обеспечить постоянное дежурство. Все мобильные группы должны быть в полной готовности. Те группы, которые работают на местах, сразу оперативно должны докладывать обстановку. Если остались несознательные граждане, которые не могут понять всю серьезность угрозы паводков, поручаю повторно проверить все населенные пункты, где была проведена эвакуация. Необходимо убедиться, что все люди находятся в безопасности», — поручил Роман Скляр.

Он подчеркнул, что все мобильные бригады, спецтехника, дополнительные погрузчики, инертные материалы должны быть наготове для ликвидации переливов, во избежание внештатной ситуации.