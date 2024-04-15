Анонс: VK Cloud Conf Astana

Как компании быстро и безопасно перевести всю ИТ-инфраструктуру в облако?

Ровно год назад VK Cloud стала первым иностранным вендором, который локализовал облачные технологии в Казахстане. За этот год у команды появились первые проекты, реализованные для государства, бизнеса и стартапов. О них вы сможете узнать в рамках VK Cloud Conf Astana, которая пройдет 23 апреля в Rixos President Astana.

На конференции обсудим:

— Как облачные технологии помогают улучшить социальную жизнь людей.

— Причины для перехода в облако и построения надежной инфраструктуры.

— Кейсы клиентов из Казахстана: результаты миграции в VK Cloud.

— Сервис аварийного восстановления данных в облаке.

— Хранение больших данных и инструменты для аналитики.

— Машинное обучение в облаке: что объединяет девелопмент и розовых пеликанов.

— Кейс стартапа: как протестировать бизнес-идею с помощью 10 млн тенге и увеличить скорость доставки лекарств по Казахстану.

Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно здесь — VK Cloud.