Упор на ИИ: пересмотреть школьные программы поручил Токаев

Необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта.

Пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое изучение возможностей искусственного интеллекта поручил Касым-Жомарт Токаев. Об этом сказал президент на заседании Национального совета по науке. По его словам, необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта, передает Liter.kz.

«По некоторым оценкам, к 2030 году искусственный интеллект обеспечит 7% мирового ВВП. А к 2027 году капитализация глобального рынка ИИ существенно превысит 400 миллиардов долларов. В нашей стране искусственный интеллект успешно применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование. Появляются сильные компании, занимающиеся внедрением этих технологий. Вместе с тем для успешного развития индустрии необходима комплексная поддержка государства. Нам нужно создать экосистему, обеспечивающую общий доступ к данным и технологической инфраструктуре», — считает Президент.

Также требуются соответствующие институты, фокус которых ориентирован на развитие искусственного интеллекта. Для решения сложных научных задач также надо в полной мере задействовать возможности суперкомпьютера, который в скором времени будет создан.

«Как вы знаете, существует дефицит специалистов в области искусственного интеллекта. Эту проблему необходимо решить как можно скорее. Определенная работа в этом направлении уже ведется. В ряде отечественных вузов внедрены соответствующие курсы от международных технологических гигантов Google и Huawei. Достигнуты договоренности с ведущими вузами Кореи и Китая по трансферу знаний и совместной подготовке специалистов. Нам нужно, чтобы подрастающее поколение свободно ориентировалось во всех новых цифровых технологиях. Для этого надо пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое изучение возможностей искусственного интеллекта», — поручил Президент.

В целом, считает он, комплексное развитие сферы искусственного интеллекта должно быть отдельным приоритетом правительства.