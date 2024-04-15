В Казахстане хотят применять искусственный интеллект при диссертационных и научных работах

Рабочая группа подготовит предложения.

Опубликован приказ министра науки и высшего образования от 28 февраля 2024 года «О создании рабочей группы для разработки предложений по применению искусственного интеллекта при проведении диссертационных исследований и подготовке иных научных работ», передает Zakon.kz.

«Создать рабочую группу для разработки предложений по применению искусственного интеллекта при проведении диссертационных исследований и подготовке иных научных работ», — говорится в документе.

Рабочей группе поручено:

— провести анализ международного опыта в области применения искусственного интеллекта в сфере науки и высшего образования;

— по итогам проведенного анализа представить справку по использованию и реализации алгоритмов работы с искусственным интеллектом в диссертационных и иных научных исследованиях с внесением предложений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты;

— итоги проведенной работы представить в Министерство науки и высшего образования РК в срок не позднее 9 апреля 2024 года.

Приказ вводится в действие со дня подписания.