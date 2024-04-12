Анонс: Kazakhstan Marketing Conference 2024

Площадка, где собираются представители профессионального сообщества маркетологов и бизнеса для обмена опытом и решениями.

19 апреля в Алматы состоится ежегодная маркетинговая конференция Kazakhstan Marketing Conference. Это профессиональная площадка, где ведущие эксперты в области маркетинга, представители топовых и международных компаний говорят о подходах и инструментах, разбирают актуальные проблемы и тенденции рынка.

Конференция проводится с 2018 года и собирает на своей площадке более 250 участников ежегодно, среди которых — топ-менеджеры крупнейших компаний, международные и отечественные эксперты, лидеры мнений.

В этом году тема программы PUSH — PULL — HYPE, где:

— PUSH: маркетинг в высококонкурентной среде — какие инструменты мы используем и какая у них эффективность?

— PULL: как создавать продукт, ценность, формировать желание потребителя купить тот самый продукт, формировать аудиторию superfans?

— HYPE: креатив и тренды в маркетинге, как искренность и эмоции в контенте помогают ценности продукта.

В рамках конференции также пройдут Marketing Hackathon (площадка по созданию и обсуждению инновационных идей в сфере маркетинга, где каждая команда сможет презентовать свои идеи СМО и крупным компаниям) и Marketing Speed Mentoring. Speed Mentoring — это уникальная возможность в рамках коротких сессий задать вопросы, получить совет, найти точки роста и развития себя и бизнеса вместе с топовыми маркетологами и владельцами бизнеса. Участие в Speed Mentoring — по предварительной регистрации и прохождении брифа.

Также будет определен победитель в номинации The Best CMO. Это ежегодная номинация корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum группы компаний Centras, которая присуждается лучшим CMO за достижения и успешную реализацию проектов в сфере маркетинга. Будет определена и выбрана тройка сильнейших в маркетинге.

Для кого эта конференция? Для CMO, директоров по маркетингу, первых руководителей и собственников бизнеса, коммерческих директоров. Kazakhstan Marketing Conference — это отличный шанс расширить свою сеть знакомств, получить много полезной информации, найти новые возможности для бизнеса, а также партнеров в индустрии.

Регистрация на конференцию доступна на официальном сайте.