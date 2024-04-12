ЕЭК обсудила с бизнесом и экспертами перспективы развития цифровой торговли в Союзе

Необходимо уже сейчас определить основные контуры ее поддержки и регулирования.

На площадке Евразийской экономической комиссии состоялся семинар «Цифровая торговля — мировой опыт и перспективы развития в ЕАЭС», модератором которого выступил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

«Наш семинар посвящен развитию цифровой торговли — эта сфера шире электронной торговли, которой мы уже занимаемся некоторое время. Цифровизация идет у нас и по другим направлениям, но мы понимаем, что работа должна быть усилена, и это отражено в принятой лидерами наших стран декларации „Евразийский экономический путь“, — сказал министр, открывая мероприятие. — В этом плане нам важно на старте провести встречу с бизнесом и экспертным сообществом, для того чтобы выделить приоритеты и основные точки приложения наших усилий, где мы можем быть эффективными как Союз».

Ведущий преподаватель МГТУ им. Н. Э. Баумана, руководитель логистической компании CHB Forwarding LLC Борис Чалов призвал в первую очередь определить пошаговые сценарии движения товаров и услуг, сопровождаемые формированием и передачей различных документов. Генеральный директор АО «Промышленные криптосистемы» Михаил Чеканов подчеркнул, что главным для развития цифровой торговли являются цифровая инфраструктура, безопасность данных, электронный документооборот, электронные подписи, безопасность и устойчивость поставок программного обеспечения.

Заместитель директора по международному сотрудничеству АНО «Цифровая экономика» Андрей Филиппов, в свою очередь, предложил подготовить набор действующих решений по внедрению технологий искусственного интеллекта в торговле в странах ЕАЭС, которые можно будет масштабировать на весь Союз. Заместитель директора по взаимодействию с органами власти сервисов электронной коммерции «Яндекс» Максим Рожнев рассказал о конкретном опыте компании по применению искусственного интеллекта в торговле, что дает возможность существенно снизить временные и денежные издержки продавцов на сервисах электронной коммерции.

Президент ГК «КВТ» Юлия Шленская остановилась на вопросах цифровых платежей и расчетов, которые определила на сегодня для всей внешнеэкономической отрасли в качестве темы номер один. Также она рассказала о совместных проектах по бесшовным технологиям с крупными банками, которые позволяют клиентам работать в едином поле документооборота с таможенным представителем и логистическим оператором.

Директор дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития Севак Саруханян предложил использовать уникальный опыт работы маркетплейсов и развития электронной торговли на евразийском пространстве для продвижения общих стандартов по электронному документообороту. Эксперт рабочей группы ЮНСИТРАЛ Николай Дмитрик обратил внимание на проблему совместимости при разработке международных решений. По его мнению, важно, чтобы ЕАЭС проводил планомерную работу по изучению мировых практик и режимов, с которыми работа уже ведется и планируется в будущем. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев предложил создать систему поддержки развития образовательного и кадрового потенциала в сфере цифровых технологий в рамках Евразийского экономического союза.

Согласно достигнутой в ходе семинара договоренности все его участники поделятся с ЕЭК накопленными наработками для последующего их использования при подготовке плана мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь» в части развития цифровой торговли.

В декларации «Евразийский экономический путь» в качестве одного из перспективных направлений развития ЕАЭС выделена цифровая торговля. Цифровая торговля в широком понимании включает в себя как традиционную цифровизацию торговой деятельности (платежи, документы и документооборот), электронную торговлю, так и новые сферы взаимодействия в торговле, а именно: расширение применения искусственного интеллекта, внедрение «экономики данных», регулирование деятельности платформ и так далее.

Учитывая, что развитие цифровой торговли создает как возможности, так и некоторые риски для функционирования экономики Союза, необходимо уже сейчас определить основные контуры ее поддержки и регулирования.