Казахстан на пути к 100%-й доступности интернета

99% населения охвачено мобильным интернетом и 96% — фиксированным.

Согласно данным Международного союза электросвязи (ITU), уровень доступности мобильного интернета для населения оценивается в 99%, фиксированного — в 96%. К весне текущего года количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, достигло уже 17,9 млн — на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество абонентов фиксированного интернета в стране увеличилось на 5,3%, до 3,1 млн, передает Finprom.kz.

При этом на фоне динамичного роста количества абонентов фиксированного и мобильного интернета качество предоставления услуг также уверенно растет. Согласно данным Speedtest Global Index, в феврале текущего года скорость фиксированного интернета в Казахстане увеличилась на 24% за год, составив 50,7 Мбит/с. Скорость мобильного интернета выросла на 50,8% за год — с 23,68 до 35,71 Мбит/с.

Подобная положительная динамика роста скорости и в целом качества интернета связана, в числе прочего, с развитием новых технологий в секторе связи. Напомним: 2023 год в Казахстане ознаменовался появлением сети 5G, развертыванием которой занимались два оператора мобильной связи — Tele2/Altel и Kcell. Вместе с тем активно применялись такие новые технологии связи как, например, FWA.