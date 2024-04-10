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Анонс: Amazon Web Services Cloud Day for Public Sector

Уникальное событие, посвященное Amazon Web Services, для представителей государственных учреждений и частного бизнеса.

10 апреля 2024 09:02, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт

16 апреля в Алматы пройдет Amazon Web Services Cloud Day for Public Sector in Kazakhstan. Это интенсивное однодневное мероприятие для представителей государственных организаций и предприятий.

На конференции эксперты, партнеры и специально приглашенные гости поделятся своим опытом и знаниями о создании надежных, масштабируемых приложений с использованием технологий AWS с учетом специфики законодательства Республики Казахстан. Участники узнают о новейших технологиях и решениях AWS, получат практические советы по настройке своих приложений в публичном облаке и локально используя сервис AWS Outposts.

В программе встречи:

— Культура инноваций от Amazon Web Services;
— Глобальная инфраструктура AWS;
— AWS Outposts — облако в вашем дата-центре;
— Безопасность и шифрование данных;
— Обзор генеративного ИИ и примеры применения.

Встреча пройдет оффлайн, участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

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