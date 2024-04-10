Анонс: Amazon Web Services Cloud Day for Public Sector

Уникальное событие, посвященное Amazon Web Services, для представителей государственных учреждений и частного бизнеса.

16 апреля в Алматы пройдет Amazon Web Services Cloud Day for Public Sector in Kazakhstan. Это интенсивное однодневное мероприятие для представителей государственных организаций и предприятий.

На конференции эксперты, партнеры и специально приглашенные гости поделятся своим опытом и знаниями о создании надежных, масштабируемых приложений с использованием технологий AWS с учетом специфики законодательства Республики Казахстан. Участники узнают о новейших технологиях и решениях AWS, получат практические советы по настройке своих приложений в публичном облаке и локально используя сервис AWS Outposts.

В программе встречи:

— Культура инноваций от Amazon Web Services;

— Глобальная инфраструктура AWS;

— AWS Outposts — облако в вашем дата-центре;

— Безопасность и шифрование данных;

— Обзор генеративного ИИ и примеры применения.

Встреча пройдет оффлайн, участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.