До конца года в РК появится суперкомпьютер

Запуск технологической инфраструктуры определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития ИИ.

По поручению Главы государства до конца 2024 года совместно с ФНБ «Самрук-Казына» и компанией Group 42 будет запущен суперкомпьютер с использованием наиболее современных технологий. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил директор Департамента развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дархан Мырзабаев.

Видение МЦРИАП предполагает построение технологической инфраструктуры (суперкомпьютера) в виде аренды и закупа вычислительных мощностей с размещением в специализированных центрах обработки данных. Объем вычислительных ресурсов, необходимых для ИИ, будет определяться в соответствии с потребностями государственных органов, высших учебных заведений, научного сообщества и частного бизнеса.

«Необходимо отметить, что секторы экономики получат значительные выгоды от ИИ, включая информационные технологии, финансовые услуги, здравоохранение, энергетику и производство. Суперкомпьютер будет служить для разработки моделей ИИ и будет доступен научным, академическим кругам, а также для коммерческого использования в создании ИИ-продуктов, удовлетворяя возрастающий спрос на вычислительные ресурсы в области ИИ», — отметил представитель МЦРИАП.

Кроме того, запуск технологической инфраструктуры определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития ИИ и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для отечественных компаний и сопредельных стран.