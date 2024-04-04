Fitch подтвердило АО Halyk Finance рейтинг инвестиционной категории

Halyk Finance является единственным брокером Казахстана, имеющим долгосрочный рейтинг инвестиционной категории одного из ведущих международных рейтинговых агентств.

В марте текущего года международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «Halyk Finance» на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом. Подтверждение рейтинговых оценок отражает аналогичное рейтинговое действие в отношении единственного акционера Halyk Finance — Halyk Bank. Указанный долгосрочный рейтинг является рейтингом инвестиционной категории (investment-grade).

По мнению, агентства, фактором, поддерживающим рейтинговую оценку, является высокая вероятность поддержки от материнского банка, с учетом сильного уровня интеграции с Halyk Bank и структуры собственности. Кроме того, агентство отмечает в качестве ключевых факторов поддерживающих рейтинги лидирующие рыночные позиции Halyk Finance среди казахстанских компаний, рост активов под управлением до 685 млрд тенге на конец 2023 года, рост прибыльности компании (чистая прибыль по итогам 2023 года составила 5,8 млрд тенге), а также ожидания экспертов Fitch о положительном влиянии нормализации процентных ставок и восстановления рыночной активности на деятельность компании.

Кроме подтверждения долгосрочного РДЭ, Fitch Ratings подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «F3», а также рейтинг поддержки на уровне «bbb-».