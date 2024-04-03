Кому акимат Астаны передаст камеры «Сергек»?

Срок договора закончится в мае текущего года.

В мае 2024 года заканчивается срок договора акимата с разработчиками интеллектуальной системы видеонаблюдения «Сергек». Систему придумали и управляли ей в консорциуме IT-компаний — «Коркем Телеком», Open Technologies Group и The One Capital, но по соглашению все камеры передали в собственность городского акимата. «Сергек» запустили в сентябре 2017 года. Система автоматически фиксирует и считывает государственные номера автомобилей. Операторам остается только распечатать предписание и направить его по адресу, передает Liter.kz.

Сумма частных инвестиций в проект составила 8,4 миллиарда тенге. Суммарный объем государственных обязательств изначально составлял 25,9 миллиарда тенге, потом депутаты маслихата снизили эту сумму на один миллиард. Это второе превышало затраты самих инвесторов.

Бюджет города ежегодно компенсировал бизнесменам инвестиционные затраты (8,4 миллиарда тенге). Эта деньги выплачивали со штрафов, которые платили водители. Но сначала все деньги попадали в городской бюджет и уже оттуда — разработчикам.

«Сергек» в цифрах:

— В настоящее время в столице задействовано более шесть тысяч камер. Они следят за превышением скорости, проездом на запрещающий сигнал светофора и нарушением линий дорожной разметки.

— За девять месяцев 2023 года «Сергек» выявил 842 тысячи нарушений, что привело к штрафам на сумму 9,7 миллиарда тенге. В казну поступило 6,9 миллиарда тенге.

— За весь период работы системы астанчане совершили 5,7 млн нарушений на общую сумму 51,5 млрд тенге, из которых до бюджета дошло 38,3 млрд тенге. В столичном акимате отмечают, что за период работы проекта удалось снизить смертность на дорогах на 48%, общий уровень преступности сократился на 67%, а количество административных правонарушений, в том числе нарушений ПДД, уменьшилось на 72%.

— По всему Казахстану установлено около 30 тысяч камер. Эти камеры есть в Астане, Алматы, Актау, Оскемене, Атырау, Семее, Туркестане, Таразе, Шымкенте.

Права на программное обеспечение принадлежат акимату. Разработчиком программного обеспечения является ТОО «Көркем Телеком». Срок реализации проект ГЧП истекает в конце второго квартала 2024 года. Новый договор проекта ГЧП будет реализовываться согласно закону РК от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве».

В мае контракт истекает, и пока непонятно, кто будет новым администратором системы видеонаблюдения в столице. Акимат в скором времени должен объявить конкурс, и по его результатам огласят нового оператора аппаратного комплекса.