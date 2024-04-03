На 1,8 млн тенге оштрафовали Робокэш.кз за утечку персональных данных казахстанцев

Минцифры объявило результаты проверки в отношении МФО.

5 марта 2024 года АО «Государственная техническая служба» (ГТС) выявило утечку более 2 млн персональных данных граждан РК, являющихся клиентами микрофинансовой организации Zaimer.kz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»). ГТС проведен анализ утекших данных, установлены личности клиентов ТОО «МФО Робокэш.кз» из числа граждан Казахстана.

АО «Национальные информационные технологии» были направлены соответствующие уведомления и рекомендации гражданам посредством приложения eGov Mobile, а также в личный кабинет портала eGov для предотвращения возможных негативных последствий от доступа преступников к персональным данным.

«Система уведомления запущена в пилотном режиме, поскольку компетенция по уведомлению граждан по утечке персональных данных была закреплена 11 декабря 2023 года и вступает в силу 1 июля 2024 года в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов», — пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день в МЦРИАП поступило более 5200 обращений от граждан по факту этой утечки. Комитетом по информационной безопасности Министерства совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «МФО Робокэш.кз» на предмет соблюдения требований законодательства РК о персональных данных и их защите.

По результатам проверки возбуждено административное дело, ТОО «МФО Робокэш.кз» привлечено к ответственности и наложен штраф в размере 1000 МРП. В порядке сокращенного производства ТОО «МФО Робокэш.кз» выплачен штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге) в соответствии с частью четвертой статьи 79 КоАП РК.

Вместе с тем МЦРИАП поясняет, что по указанному случаю граждане вправе обратиться в гражданском порядке в суд для рассмотрения вопроса о возмещении материального или морального вреда, причиненного утечкой персональных данных в соответствии со статьей 951 Гражданского кодекса РК.

В соответствии с требованиями законодательства РК о персональных данных и их защите сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами Республики Казахстан. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных.