Первая конференция в метавселенной: страны-участницы ОТГ демонстрируют потенциал развития концепции Turkic Metaverse

Участники мероприятия ознакомились с инновационными решениями, представленными стартапами и технопарками.

28 марта в рамках развития Центра цифровизации стран-участниц Организации Тюркских Государств была проведена первая конференция в метавселенной. Цель этого уникального события заключается в демонстрации наработок и потенциала развития концепции Turkic Metaverse.

Известно, что метавселенная представляет собой коллективное виртуальное пространство, распространенное в цифровой вселенной, и в своей сути выходит далеко за рамки обычных виртуальных миров. Эта концепция, проникающая в нашу реальность, имеет потенциал перевернуть представление о том, как мы взаимодействуем с цифровым миром.

«Проект Turkic Metaverse нацелен на создание виртуальной среды, олицетворяющей культуру, историю и архитектуру тюркоязычных стран. Это позволяет пользователям войти в контакт с богатым наследием региона и укрепить чувство общности между народами тюркских государств», — отметил управляющий директор Astana Hub Ускембаев Танат.

На конференции присутствовали представители секретариата Организации Тюркских Государств и технопарков государств-членов, включая Astana Hub (Казахстан), Bilkent Cyberpark (Турция), High Technology Park (Кыргызстан) и Sabah Hub (Азербайджан). В рамках мероприятия также прошла панельная сессия, где спикеры обсудили потенциал проекта Turkic Metaverse и возможность использования метавселенной в качестве платформы для диалога, сотрудничества и обмена знаниями.

Участники мероприятия имели возможность ознакомиться с инновационными решениями, представленными стартапами и технопарками, а также пообщаться с их представителями. Особое внимание гостей привлекла юрта, созданная алматинским 3D-художником Фархадом Нигматуллиным, которая символизирует возможности метавселенной в сохранении и распространении культурного наследия. Поддержка художников и их интерес к обмену работами демонстрируют, как метавселенная может стать отличной платформой для объединения искусства и цифровых инноваций.

Проект Turkic Metaverse развернут на платформе Vargates — интерактивной 3D-вселенной, предоставляющей пользователям уникальный опыт общения и обучения. Vargates дает возможность встречаться, обмениваться знаниями и создавать уникальный контент в интерактивной 3D-среде.

«Наша цель — создать пространство, основанное на открытых стандартах, где люди смогут свободно общаться и делиться своими знаниями в интерактивной 3D-среде», — поделился директор «DreamLight» Александр Мазуренко.

Посетить и ознакомиться с локацией, технопарками и стартапами можно, установив платформу Vargates и выбрав локацию 1st OTS Conference.