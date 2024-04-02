Казахстанцы столкнулись с проблемами при зачислении детей в первый класс

Ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения РК.

С 1 апреля в Казахстане стартовал прием заявлений для зачисления в первый класс, но граждане столкнулись с некоторыми трудностями при использовании услуги на портале электронного правительства, передает Zakon.kz.

«Касательно приема документов в первый класс сообщаем, что на данный момент проводятся все необходимые мероприятия по восстановлению услуги на портале eGov. Она будет доступна в ближайшее время», — сообщила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы. Позднее она отметила, что услуга уже доступна на портале eGov.

В Минпросвещения напомнили, что с этого года прием документов в первый класс продлится до 31 августа.

Для зачисления через портал необходимы следующие документы:

— заявление родителей или других законных представителей;

— медицинские справки формы № 065/у — «Карта профилактических прививок»; формы № 052-2/у — «Паспорт здоровья ребенка»;

— цифровая фотография ребенка размером 3×4 см.

Кроме того, у родителей имеется возможность подать заявление в организацию образования по месту проживания.