За дорогие посылки теперь придется платить таможенную пошлину

1 апреля закончился период действия временных «повышенных» норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Евразийская экономическая комиссия уведомила о том, что срок действия временных «повышенных» норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком, а также ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже наземным транспортом или в пешем порядке завершился 1 апреля 2024 года.

Напомним — до 1 апреля в Казахстан можно было ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1 000 евро. Повышенные» нормы действовали с апреля 2022 года.

Поэтому теперь, заказывая товары из различных стран, таких как Китай, Европа, США и другие, важно не забывать про таможенные лимиты по стоимости и весу. С 1 апреля нормы составляют:

— 200 евро и 31 кг — для доставки почтой или перевозчиком

— 500 евро и 25 кг — для наземного перемещения.

В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере:

— для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях — 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм;

— для товаров, ввозимых багажом — 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Важно отметить, что цена товара, отправляемого в посылке, указывается на упаковке. Если цена не выглядит достоверной или вообще не указана, таможенная служба использует свои данные о ценах на сопоставимые товары на рынке, обращаясь к специальным каталогам.