Цифровизацию спецуслуг внедряют в Карагандинской области

Более 2,2 тыс. получателей спецсоцуслуг вовлечены в пилотный проект по цифровизации процессов их оказания в регионе.

В Карагандинской области в пилотном режиме проводится цифровизация рабочих процессов на базе 10 центров оказания специальных услуг стационарного типа. В рамках проекта проведена оцифровка медицинских карт 2 258 получателей спецсоцуслуг и автоматизированы многие рабочие процессы. Между Минтруда, Минздравом и акиматом Карагандинской области заключен меморандум о сотрудничестве по трансформации деятельности центров оказания специальных социальных услуг, передает Kazpravda.kz.

На сегодня 358 сотрудников из 10 центров региона подключены к информационной системе «Социум». В ней в электронном формате осуществляется ведение 2 258 получателей спецсоцуслуг, начиная от их регистрации и первичного осмотра, заканчивая оказанными услугами и полученными лекарствами.

«Пилотный проект предоставляет инструменты для более точного управления рисками в системе оказания специальных социальных услуг. Цифровизация способствует повышению качества оказываемых услуг и уровня удовлетворенности получателей. Одним из ключевых достижений этого проекта будет обеспечение адресности», — рассказал директор департамента социальных услуг МТСЗН РК Сырым Наси.

Цифровизация деятельности центров позволит автоматически отслеживать и документировать выполнение всех процедур, стандартов и требований в сфере оказания социальных услуг. Это будет способствовать строгому соблюдению национального законодательства, а также прозрачности и повышению эффективности расходования бюджетных средств.

В настоящее время достигнуты следующие результаты: сокращено время заполнения документации; вся документация переведена в электронный формат; обеспечен персонифицированный учет лекарственных средств и контроль исполнения индивидуальной программы реабилитации, осуществляется электронное назначение на первичную медико-санитарную помощь и в стационары области.