В Казахстане автоматизировали систему приема педагогов на работу

С 1 апреля Министерством просвещения РК в Национальной образовательной базе данных запускается новый модуль по приему на работу педагогов в школу.

Эта мера направлена на борьбу с коррупцией и прозрачное проведение конкурсных процедур, сообщает пресс-служба ведомства. Также внедряется автоматизация по передаче документов для аттестации. Теперь все сведения педагогов будут отражены в модуле «Портфолио педагога». Это электронное досье педагога, которое состоит из следующих разделов: информация о педагоге, об образовании, о состоянии здоровья, об опыте работы, о правонарушениях, прохождении аттестации, наградах, наставничестве, цифровых документах.

«Прозрачность и подотчетность играют центральную роль в борьбе с коррупцией. С вводом этих модулей планируется полное исключение бумажного документооборота и коррупционных рисков при трудоустройстве педагогов. Перед запуском системы для специалистов управления, отделов и организаций образования организовано обучение», — отметила замдиректора Департамента цифровизации МП РК Майра Маралбаева.

Ранее модуль успешно апробирован в школах Шымкента и Шахтинска. Также для создания прозрачных условий по поиску работы и подбору необходимого персонала, в том числе в других регионах страны, планируется интеграционное взаимодействие НОБД с платформой «Электронная биржа труда».