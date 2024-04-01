Презентован уникальный проект «Qazaq сulture»

Глава государства дал поручение продемонстрировать культурное наследие страны и популяризировать национальный бренд.

В этой связи при поддержке Министерства культуры и информации РК разработан сайт «Qazaq culture». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Эльвира Жургенбаева. По ее словам, главной целью создания информационно-познавательной платформы Министерства культуры и информации является пропаганда культурного наследия страны, популяризация национального бренда. Этот сайт станет источником информации о культуре и истории Казахстана.

«Масштабный проект, отражающий многообразие культурного наследия страны, распространяет информацию на 6 языках ООН, казахском и турецком. Особое место на информационном портале занимают данные уникального архивного фонда Казахстана. Ресурс незаменим для исследователей и граждан, желающих быть в курсе прошлого страны. Один из разделов обеспечивает доступ к богатой исторической коллекции документов и архивных материалов Казахстана», — сказала спикер.

Основа сайта — новостной блог, который информирует обо всех новостях культуры в стране и мире. В этом разделе публикуется информация про интересные фестивали, ярмарки, конкурсы, а также театральные постановки и премьеры отечественных кинокартин, презентации книг известных и молодых писателей, художественные выставки, юбилейные праздники, региональные проекты различного масштаба.