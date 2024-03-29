В Казахстане вводятся новые ОКЭД в сфере IT

Инициатива стала очередным большим шагом для реализации принципа Yellow Pages.

Проект поддержан на уровне премьер-министра РК О. Бектенова, который недавно озвучил ряд поручений по снижению доли государства в экономике Казахстана. Об этом рассказала Асем Болатжан, управляющий директор в Qazpost.

Новый справочник видов экономической деятельности (ОКЭД) конкретизирует ряд видов экономической деятельности для государственных и негосударственных организаций в части IT-услуг, исключает устаревшие понятия, а также включает новые термины, такие как облачные технологии, кибербезопасность, управление данными и другие.

«Верю, IT сектор должен послужить примером в этом направлении. Это одна из рыночных инициатив Комитета ИКТ, образования и инноваций при президиуме НПП Атамекен, которая была всецело поддержана Бюро Национальной статистики АСПИР РК и МЦРИАП РК. 20 марта комитет вместе с МЦРИАП РК и представителями БНС РК провел встречу с рынком, с разъяснениями сути изменений», — отметила Асем Болатжан.

Новые ОКЭД в сфере IT вводятся в действие с 1 апреля 2024 года