Проблемы они испытывают уже несколько лет.

Жители Актау жалуются на «глушилки» сотовой связи, установленные в специализированных учреждениях. Проблемы испытывают в более чем 20 микрорайонах города. Но с Нового года, заверяют жители, глушить связь стали ежедневно, передает Liter.kz.

«Я работаю торговым агентом. Моя работа требует постоянного использования телефона. Неоднократно возникают ситуации, когда я не могу принять или совершить важные звонки из-за отсутствия сигнала или его низкого качества. Это вызывает задержки в работе, я теряю деньги, вся эта ситуация негативно сказывается на отношениях с клиентами», — рассказала жительница Актау Елена.

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области заверяют, что средства подавления связи, установленные в СИЗО, не оказывают влияния на качество мобильной связи.

Однако мобильные операторы не согласны с таким утверждением. Факт наличия помех в работе базовых станций со стороны «глушилок» они неоднократно фиксировали в ходе замеров.

«Мы находимся между двумя противоречащими обязательствами. С одной стороны, правила взаимодействия с УИС требуют снижать мощность нашего оборудования. И за неисполнение правил предусмотрен штраф. С другой — снижение мощности базовых станций ведет к ухудшению качества, и жители вправе жаловаться на это в профильное министерство. И за неисполнение обязательств оператору также могут выписать штраф», — прокомментировали ситуацию в Beeline Казахстан.

Оператор связи считает, что можно совместно перенастроить оборудование так, чтобы рядовые абоненты не страдали. А еще лучше — разработать нормативные акты с участием нескольких ведомств, чтобы исключить противоречия.

Несколько лет назад с подобной проблемой столкнулись в Таразе. Под угрозой срыва было онлайн-обучение в одной из школ.