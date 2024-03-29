В «Казавтожоле» рассказали об услуге для владельцев авто иностранного учета

Нерезиденты смогут пополнять на сайте баланс госномера.

Владельцы авто иностранного учета смогут воспользоваться сервисом портала Kaztoll.kz. Личный кабинет пользователя платных автомобильных дорог создан для предоставления владельцам автомобилей информационных, аналитических и платежных сервисов, касающихся платных автомобильных дорог на территории страны. Теперь с помощью него теперь можно добавлять автомобили иностранного учета. Благодаря обновлениям нерезиденты смогут пополнять на сайте баланс госномера и видеть детализацию проездов по платным дорогам, передает Kazpravda.kz.

«Авторизуйтесь на сайте путем ввода своей электронной почты и придумайте пароль. Во вкладке „транспортные средства“ нажимаем „добавить“. Далее необходимо выбрать казахстанский или иностранный учет. Для казахстанского учета вводим госномер, ИИН и номер техпаспорта. Для иностранного учета к перечисленным выше данным обязательно добавляете документы, удостоверяющие личность и право владения автомобилем. Потом нажимаем „сохранить“. Если все поля заполнены корректно, вы увидите всплывающее окно с подтверждением. Статус заявки отображается в разделе „заявки“. По результатам рассмотрения заявки на указанную при регистрации почту придет уведомление», — пояснили в компании «Казавтожол».

При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться в контакт-центр по номеру 1403.