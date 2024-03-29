Минцифры объявляет стратегическое партнерство для развития электронного правительства в странах СНГ

26-27 марта 2024 года в Астане прошел Региональный форум МСЭ по вопросам развития для региона СНГ.

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава, Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, генеральный директор Регионального содружества в области связи (PCC) Алексей Бородин, представители государств-члены МСЭ и др.

«Сегодня мы завершаем важное мероприятие, ставшее знаковым шагом в нашем стремлении к цифровому прогрессу и улучшению качества жизни наших граждан в регионах. За время форума мы провели множество интересных дискуссий, обменялись опытом и сформулировали новые идеи для развития наших обществ и повышения конкурентоспособности наших регионов», — поделился на церемонии закрытия Асхат Оразбек, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В рамках форума МЦРИАП РК в лице АО «Национальные bнформационные технологии», Евразийский банк развития и Международный Союз Электросвязи объявили о стратегическом сотрудничестве для финансирования проекта GovStack — инновационной инициативы по развитию электронного правительства в странах СНГ. GovStack — это амбициозный проект, направленный на создание интегрированной технологической платформы для электронного правительства, которая будет применяться в странах СНГ. Платформа будет разработана с учетом уникальных потребностей региона и внедрена совместно с местными правительственными инстанциями для улучшения качества государственных услуг и обеспечения эффективного взаимодействия граждан и государства.

Целью проекта GovStack является повышение эффективности и прозрачности государственного управления в странах СНГ, а также обеспечение более широкого доступа граждан к государственным услугам через современные цифровые платформы.

«Мне приятно объявить о нашем соглашении о разработке и внедрении регионального проекта GovStack с целью предоставления правительствам и общественным учреждениям стран Центральной Азии и Кавказа доступа к лучшим знаниям, ресурсам и инструментам для достижения цифровой трансформации. Это улучшит охват, качество и доступность социальных услуг, связанных с Целями устойчивого развития в регионе, тем самым ускоряя прогресс к достижению ЦУР. Я уверен, что этот проект окажет влияние на людей, страны и регион. Я выражаю признательность за обязательства Казахстана и Евразийского банка развития к этому сотрудничеству и готовности делиться и вносить свои ресурсы и экспертизу в GovStack», — отметил директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава.

В качестве международной организации МСЭ способствует сотрудничеству между странами в области электросвязи и информационных технологий, нацеленной на объединение их усилий и оказание поддержки в развитии GovTech. Своим мировым опытом и богатой экспертизой МСЭ будет способствовать этому процессу. С другой стороны, ЕАБР, финансовая организация, ориентированная на поддержку устойчивого развития экономики в регионе, предоставит финансовую поддержку для успешной реализации данного проекта. АО «НИТ», в свою очередь, как ведущая компания в сфере построения электронного правительства возьмет на себя руководство технической реализацией, основанной на своем опыте в области информационных технологий и разработки программных продуктов для государственного сектора.