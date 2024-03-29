В Astana Hub открыли Drone Tech Center

Ожидается, что это станет новым этапом в развитии дроновой индустрии в Казахстане

27 марта на базе международного технопарка Astana Hub состоялось открытие Drone Tech Center, деятельность которого ориентирована на создание уникального пространства для обмена опытом и идеями, а также на развитие инновационных решений в области дрон-технологий.

Мероприятие, организованное Astana Hub в партнерстве с компанией AARDVARK, собрало топовых экспертов, представителей бизнеса и образования, а также Авиационной администрации Казахстана. В рамках мероприятия гости имели возможность не только узнать о перспективах развития дроновой индустрии в Казахстане, но и познакомиться с практическими аспектами работы с дронами, включая виртуальные полеты с помощью VR-очков и использование реальных аппаратов на практике.

«В стране официально зарегистрировано и используется более 300 летательных аппаратов в различных целях. Мы уверены, что под руководством Drone Tech Center в Astana Hub будут запускаться инновационные проекты в широком спектре областей с использованием этих аппаратов. Наша цель — стимулировать появление передовых идей и разработок, которые приведут к росту нашего коммьюнити и внесут значительный вклад в развитие дроновой отрасли», — отметил Танат Ускембаев, управляющий директор Astana Hub.

Одним из ключевых направлений работы Drone Tech Center является образовательная деятельность. Центр предлагает ряд программ и инициатив, направленных на обучение и профессиональное развитие как начинающих, так и опытных участников отрасли.

«Дроны — это будущее и решение огромного количества проблем. Я работал и взаимодействовал с разными компаниями по миру, которые преуспевают в области дронов, и убежден, что Казахстан также может достичь успеха в этом направлении. В этом нам поможет создание единого сообщества предпринимателей, стартапов, студентов, школьников и энтузиастов, заинтересованных в развитии сферы. Это позволит иметь возможность обмениваться опытом, а также совместно создавать прорывные проекты», — подчеркнул Дмитрий Иванов, генеральный директор AARDVARK.

По словам экспертов, более 16 организаций в Казахстане успешно применяют беспилотные летательные аппараты в различных направлениях, включая боевую, правоохранительную, медицинскую и коммерческую сферы. Они применяются для тушения пожаров, поиска пострадавших, разведки, поставки боеприпасов и медикаментов, проведения исследований и мониторинга окружающей среды в агропромышленности, и других областях.

«Согласно статистике ООН, Казахстан занимает 14 место по производству пшеницы, 5 место по площадям посева и 104 место по урожайности из 124 стран в мире. Эту ситуацию может улучшить направление „умное земледелие“. Дроны как раз являются одной из технологий, которые позволяют эффективно внедрять это направление во всем мире. Они могут заменять наземные опрыскиватели, обрабатывать поля пестицидами, распылять удобрения, семена, а также делать мониторинг полей с помощью искусственного интеллекта, что позволяет выявлять вредителей, болезни, сорняки и вегетацию растений. Дроны стоят столько же, сколько и трактор, однако в разы превосходят его по производительности и эффективности», — поделился Санжар Нургазинов, генеральный директор SkyWorker.

Стоит отметить, что в международном технопарке Astana Hub, помимо Drone Tech Center, функционирует ряд инновационных центров, таких как Game Dev Center — технологический центр, направленный на развитие игровой экосистемы в Казахстане, Blockchain Сenter — исследовательская лаборатория с миссией объединения блокчейн-технологии и академии, Hardware Center, ориентированный на создание условий по прототипированию и развитию аппаратных проектов, SpaceTech Сenter — центр для поддержки стартапов, разрабатывающих проекты в области космических технологий и авиакосмической промышленности, Defence Tech Center — центр разработки и внедрения передовых технологий в сфере обороны и безопасности. Также планируется открытие AI-Center, ориентированный на разработку и масштабирование проектов, основанных на искусственном интеллекте.