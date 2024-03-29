С начала года зарегистрировано более 3 тыс. фактов интернет-мошенничества

Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени национальных компаний, банков, криптобирж.

За два месяца 2024 года зарегистрировано 3645 фактов интернет-мошенничества. В результате действий мошенников гражданам причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге. Об этом заявил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай.

По его словам, самым распространенным способом их совершения остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах. Как правило, мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.

«В этом году зарегистрировано свыше 1 тыс. таких преступлений. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников необходимо, во-первых, пользоваться проверенными сайтами объявлений; во-вторых, договориться об оплате после получения товара; в-третьих, убедиться в наличии товара, в т. ч. путем видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых или родственников получить и проверить товар», — рекомендовал спикер.

Также граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому увеличению денег путем вложений в брокерские компании и инвестиционные проекты, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. С начала года жертвами таких схем стали более 300 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений.

«Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в т. ч. национальных компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми „менеджерами“ и „брокерами“ проходит в онлайн-режиме, в т. ч. через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов», — отметил представитель ведомства.