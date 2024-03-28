1,3 млн долларов заработали на криптовалюте костанайские черные майнеры

Злоумышленники обманывали доверчивых граждан при помощи онлайн-обменника.

Досудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. В период с 2020 года по настоящее время они осуществляли в Костанае оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz.

«Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. В результате обыска по месту жительства граждан обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже», — говорится в сообщении.

В АФМ сообщили, что на имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1,35 млн долларов. Расследование продолжается.