Разработана информационная система микрокредитования по программе «Ауыл аманаты»

Это повысит доступность программы для жителей села.

Министерство сельского хозяйства совместно с ТОО «АЦЭП в АПК» разработало информационную систему микрокредитования по программе «Ауыл аманаты», которая позволяет подавать электронную заявку на получение кредита, что повышает доступность программы для жителей села. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков. Система уже запущена в Жамбылской области. В ближайшее время она также стартует в Актюбинской и Алматинской областях.

В рамках реализации «Ауыл аманаты» особое внимание уделено развитию сельхозкооперации. Профинансировано 299 кооперативов на сумму 6,2 млрд тенге.

«В целом объединение ЛПХ в кооперативы имеет свои преимущества в виде совместного использования сельхозтехники, а также возможности увеличения производства продукции и ее сбыта через кооперативы, что в дальнейшем позволит вывести произведенную продукцию на прилавки торговых рынков и магазинов в городах», — сказал вице-министр.

В этой связи для стимулирования создания кооперативов в рамках программы предусмотрено кредитование кооперативов с увеличенной максимальной суммой кредитования до 8 тыс. МРП (29,5 млн тенге).

На сегодняшний день сельхозкооперативам доступны все имеющиеся меры государственной поддержки на равных условиях с остальными сельхозтоваропроизводителями. Так, для стимулирования кооперации предусмотрены приоритетность и повышенные нормативы при инвестиционном субсидировании, где стоимость по отдельным видам сельхозтехники и оборудования для сельхозкооперативов увеличивается до 35-50% за счет средств местного бюджета.

«В налоговом кодексе предусмотрен специальный налоговый режим для сельскохозяйственных кооперативов, предусматривающий 70-процентную льготу по пяти видам налогов. В рамках развития сельхозкооперации акиматы областей могут задействовать потенциал кооперации при формировании региональных стабилизационных фондов, создания условий для выделения кооперативам мест на рынках, ярмарках, привлечения крупных якорных предприятий региона по работе с кооперативами», — сказал представитель ведомства.