Яндекс запустил приложение на казахском языке для людей с нарушениями слуха и речи

Для распознавания и синтеза речи Разговор использует технологии собственной разработки Яндекса.

Яндекс Казахстан представил приложение Разговор, которое упрощает общение людей с нарушениями слуха с окружающими. Оно умеет распознавать реплики и переводить устную речь в текст, если человек плохо слышит. И наоборот, озвучивать набранный в телефоне текст, если у пользователя есть трудности с произношением.

Приложение доступно на Android и iOS, умеет распознавать казахский и русский языки. Оно сохраняет историю сообщений, чтобы можно было всегда вернуться к диалогу. А для бытовых ситуаций, например — диалога в поликлинике или магазине, в Разговоре можно заранее заготовить подходящие фразы. Чтобы Яндекс Разговор корректно распознавал и синтезировал казахскую речь, в настройках телефона должен быть выбран казахский язык.

Чтобы научить приложение казахскому языку, команда разработчиков создала смешанный фонетический алфавит, включающий казахские фонемы (звуки) и правила произношения слов. Алфавит позволяет побуквенно распознавать каждое произнесенное слово и синтезировать их, а также определять даты и цифры, например — год и номер телефона.

Для распознавания и синтеза речи Разговор использует технологии собственной разработки Яндекса. Такие же технологии помогают Алисе слушать и понимать пользователя, Переводчику — озвучивать иностранные слова, а Браузеру — озвучивать переводы видео и стримов.

Одними из первых доступ к Разговору получили водители-партнеры Яндекс Go. Приложение для партнеров с 2018 года адаптировано для слабослышащих и глухих водителей, а Разговор позволяет им еще больше упростить взаимодействие с пассажирами.

«Я был впечатлен: приложение помогает быть более самостоятельным, когда нет переводчика жестового языка — оно снимает барьер между людьми, облегчает общение и развивает инклюзивную среду в обществе», — рассказал водитель Бекжан Байгелов.