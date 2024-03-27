Не верить SMS «от Казпочты» просят казахстанцев

Их рассылают мошенники.

Опасные SMS от якобы почтовой службы страны стали получать казахстанцы. В тексте сообщений говорится, что на склад доставили посылку, но при этом указан неправильный адрес. Чтобы подтвердить заявку, предлагается скопировать ссылку на сайт и открыть ее в браузере, передает Liter.kz.

Однако не стоит доверять этой информации и переходить по фишинговой ссылке. Казпочта отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. Официальные сайты оператора связи: Post.kz и Qazpost.kz.

Те, кто действительно ожидает посылку, могут проверить ее статус на сайте или в мобильном приложении Post.kz.