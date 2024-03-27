Когда в Казахстане появится суперкомпьютер?

Проект финансируется ОАЭ, Казахстан предоставляет землю и электроэнергию.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин рассказал, когда в Казахстане может появиться суперкомпьютер. По его словам, создание суперкомпьютера включает три этапа, передает Zakon.kz.

«По мере потребности мы формируем и ведем работу по суперкомпьютеру в три этапа. Мы уже закупаем чипы, мы для этого создали совместные предприятия между Самрук-Казына и предприятием G42, которые запустят суперкомпьютер уже в этом году», — сказал он.

Он указал, что на третьем этапе предусматривается строительство ЦОДа с суперкомпьютером. Проект финансируется ОАЭ. Казахстан предоставляет землю и электроэнергию.

Директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Гиззат Байтурсынов исключил риски утечки данных казахстанцев.

«Для разработки чего-либо с использованием искусственного интеллекта требуется две вещи — вычислительные мощности и данные. Суперкомпьютер с помощью наших зарубежных партнеров (компании G42) собираемся в 2024 году уже запустить. И все вычислительные мощности, которые у нас будут, мы будем предоставлять для разработки и применения искусственного интеллекта в отраслях и в государственных органах. Утечки данных мы исключаем», — отметил он.