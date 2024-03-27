В Астане стартовал Региональный форум МСЭ по вопросам развития для региона СНГ

Казахстан ведет работу по становлению страны в качестве регионального цифрового хаба.

В Астане начал свою работу Региональный форум МСЭ по вопросам развития для региона СНГ. В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава, Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, генеральный директор Регионального содружества в области связи (PCC) Алексей Бородин, представители государств-члены МСЭ и др.

Багдат Мусин отметил, что форум станет одной из плодотворных и идейных площадок для генерирования успешных кейсов, продвижения «цифровой дипломатии», обмена опытом, обсуждения новых технологий и разработки совместных стратегий развития цифровой экномики.

«Мы ведем работу по становлению страны в качестве регионального цифрового хаба. Для этого у нас есть множество региональных проектов. Мы всегда открыты и готовы поддержать эффективные и прикладные предложения, создающие благоприятные и качественные условия жизни для людей наших стран на всех стадиях реализации таких проектов. Вместе мы можем преодолеть вызовы и реализовать потенциал цифровых технологий наших стран», - отметил он.

Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава отметил важность мероприятия и достижения Казахстана в сфере цифровизации: «Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить Казахстан с тем, что он является одним из мировых пионеров во всех аспектах цифровизации. Благодарю вас за партнерство, за обмен опытом и за вашу лидерскую роль в регионе в этом вопросе. Наша цель ясна: мы должны оказать влияние, и мы решительно обязуемся не допустить оставления кого-либо в офлайне, особенно учитывая, что согласно данным МСЭ, 11% населения в регионе СНГ не имеют доступа в интернет».

РФР способствуют укреплению многосторонних партнерских отношений между государствами-членами, отраслевыми предприятиями, академическими организациями, гражданским обществом, системой ООН, а также региональными и международными учреждениями и организациями в области развития по конкретным региональным вопросам электросвязи и ИКТ.

Региональный форум МСЭ по вопросам развития для Региона СНГ предоставляет возможность для обмена мнениями между Государствами-Членами МСЭ, членами Секторов, партнерами и другими заинтересованными сторонами. Основная цель - преобразовать обещания в конкретные обязательства, которые приведут к реализации эффективных проектов в соответствии с приоритетами, изложенными в Кигальском плане действий, включая региональные инициативы.

Также в рамках форума будут проходить панельные сессии, дискуссии и круглые столы на темы достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) с помощью цифровых технологий, развитие умных городов, кибербезопасности и защиты персональных данных.