Открыта регистрация на beetech conf 2024

В этом году конференция состоится 27 апреля в Алматы в NARXOZ University.

Beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для продактов, agile-коучей, скрамов, разработчиков, QA-инженеров, безопасников, аналитиков и data-сайентистов.

Что ждет участников на этот раз?

— Спикеры казахстанских и зарубежных компаний. Эксперты из Beeline Казахстан, Booking.com, Тинькофф, Kolesa Group, Verigram и других компаний расскажут о неочевидных решениях своих кейсов и поделятся полезным опытом.

— Доклады по трем направлениям: Management, Engineering и Big Data. Познавательно, актуально и без воды.

— Воркшопы и квартирники, где участники смогут на практике разобрать интересующие кейсы и обсудить горячие темы!

На данный момент программный комитет, состоящий из экспертов Beeline Казахстан и других компаний, отбирает сильные доклады. Совсем скоро темы будут доступны на сайте.

Чтобы не томиться в ожидании, можно посмотреть, как проходила конференция в 2023 году. А приобрести билет по early bird price до 1 апреля за 10 000 тенге уже можно на официальном сайте Beetech.kz.