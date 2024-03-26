В Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру электронного правительства
В перечень добавили две информационные системы.
Приказом МЦРИАП от 13 марта 2024 года расширен перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства, закрепляемых за оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства, передает Zakon.kz.
Так, в перечень добавили две информационные системы: « Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия „Банкнотная фабрика Национального Банка РК“», ИС технического регулирования «Е-КТРМ».
Кроме того, в перечень входят следующие информационные системы:
— веб-портал электронного правительства;
— шлюз электронного правительства;
— ИС «Государственная база данных „Физические лица“»;
— ИС «Государственная база данных „Юридические лица“»;
— ИС «Государственная база данных „Е-лицензирование“»;
— ИС «Платежный шлюз электронного правительства»;
— ИС «Адресный регистр»;
— ИС «Государственная база данных „Регистр недвижимости“»;
— ИС «Интегрированная ИС центров обслуживания населения»;
— ИС «Интернет-портал государственных органов Республики Казахстан»;
— единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;
— таможенная автоматизированная ИС;
— селективный контроль и управление рисками;
— статистика, анализ, организация доступа к данным статистики внешней торговли;
— контроль над производством и оборотом алкогольной продукции с использованием учетно-контрольных марок с голографическим защитным элементом;
— контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов (Акциз);
— интегрированное хранилище данных;
— комплекс электронного декларирования «Web-декларант»;
— интегрированная ИС казначейства;
— ИС «ЗАГС»;
— ИС «Регистр движимого имущества»;
— автоматизированная ИС «Национальный институт интеллектуальной собственности»;
— ИС электронного обучения «e-learning»;
— ИС «Web-приложение Кабинет налогоплательщика»;
— ИС «Система обработки налоговой отчетности»;
— «Промышленная платформа интеграции ИС налогового администрирования»;
— «Интегрированная налоговая информационная система»;
— «Единое хранилище данных»;
— «Централизованный унифицированный лицевой счет»;
— ИС «Web-портал КГД МФ РК»;
— «Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения»;
— ИС «Электронные счет-фактуры»;
— ИС «Центр оперативного управления»;
— ИС «Интегрированный таможенный тариф»;
— ИС «Мобильный офис правительства РК»;
— «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов РК в электронном виде»;
— автоматизированная ИС «Государственный земельный кадастр»;
— ИС «Мобильное правительство»;
— «Единая государственная система управления недропользованием РК»;
— программное обеспечение «Платформа „ASHYQ“» (программа для электронно-вычислительной машины);
— ИС «Е-обращение»;
— «Единый электронный архив документов»;
— интегрированная ИС управления персоналом «Е-қызмет»;
— единая ИС юридической помощи «Е-заң көмегі»;
— «Единая нотариальная информационная система».
Таким образом, теперь в перечень входит 47 различных информационных систем. Приказ вводится в действие с 30 марта 2024 года.