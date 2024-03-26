В Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру электронного правительства

В перечень добавили две информационные системы.

Приказом МЦРИАП от 13 марта 2024 года расширен перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства, закрепляемых за оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства, передает Zakon.kz.

Так, в перечень добавили две информационные системы: « Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия „Банкнотная фабрика Национального Банка РК“», ИС технического регулирования «Е-КТРМ».

Кроме того, в перечень входят следующие информационные системы:

— веб-портал электронного правительства;

— шлюз электронного правительства;

— ИС «Государственная база данных „Физические лица“»;

— ИС «Государственная база данных „Юридические лица“»;

— ИС «Государственная база данных „Е-лицензирование“»;

— ИС «Платежный шлюз электронного правительства»;

— ИС «Адресный регистр»;

— ИС «Государственная база данных „Регистр недвижимости“»;

— ИС «Интегрированная ИС центров обслуживания населения»;

— ИС «Интернет-портал государственных органов Республики Казахстан»;

— единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;

— таможенная автоматизированная ИС;

— селективный контроль и управление рисками;

— статистика, анализ, организация доступа к данным статистики внешней торговли;

— контроль над производством и оборотом алкогольной продукции с использованием учетно-контрольных марок с голографическим защитным элементом;

— контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов (Акциз);

— интегрированное хранилище данных;

— комплекс электронного декларирования «Web-декларант»;

— интегрированная ИС казначейства;

— ИС «ЗАГС»;

— ИС «Регистр движимого имущества»;

— автоматизированная ИС «Национальный институт интеллектуальной собственности»;

— ИС электронного обучения «e-learning»;

— ИС «Web-приложение Кабинет налогоплательщика»;

— ИС «Система обработки налоговой отчетности»;

— «Промышленная платформа интеграции ИС налогового администрирования»;

— «Интегрированная налоговая информационная система»;

— «Единое хранилище данных»;

— «Централизованный унифицированный лицевой счет»;

— ИС «Web-портал КГД МФ РК»;

— «Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения»;

— ИС «Электронные счет-фактуры»;

— ИС «Центр оперативного управления»;

— ИС «Интегрированный таможенный тариф»;

— ИС «Мобильный офис правительства РК»;

— «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов РК в электронном виде»;

— автоматизированная ИС «Государственный земельный кадастр»;

— ИС «Мобильное правительство»;

— «Единая государственная система управления недропользованием РК»;

— программное обеспечение «Платформа „ASHYQ“» (программа для электронно-вычислительной машины);

— ИС «Е-обращение»;

— «Единый электронный архив документов»;

— интегрированная ИС управления персоналом «Е-қызмет»;

— единая ИС юридической помощи «Е-заң көмегі»;

— «Единая нотариальная информационная система».

Таким образом, теперь в перечень входит 47 различных информационных систем. Приказ вводится в действие с 30 марта 2024 года.