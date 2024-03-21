С 1 апреля изменится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

С 2022 года он составлял 1 000 евро.

С 1 апреля на территории Евразийского экономического союза изменится порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

До настоящего момента он составлял 1 000 евро, то есть пошлина не уплачивалась, если покупка не превышала эту сумму. Такие меры ввели для поддержки граждан стран ЕАЭС, которые заказывают товары в интернет-магазинах, передает Sputnik.

Теперь платить пошлину не потребуется, если:

— стоимость товара не превысит 500 евро и/или вес составит не более 25 килограммов (касается товаров, ввозимых транспортом, за исключением воздушного);

— стоимость не превысит 200 евро и/или вес составит не более 31 килограмма (касается товаров, ввозимых через почту или экспресс-грузом).