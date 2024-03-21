Хакер похитил со счетов компании 63 млн тенге в Караганде

Правоохранители задержали злоумышленника, который обманным путем совершил кражу денег.

В полицию поступило заявление 58-летней жительницы города. Женщина является директором одного из ТОО. Она просила принять меры в отношении неизвестного гражданина, который, используя информационные технологии, похитил со счета ТОО деньги. Сумма ущерба составила 63 млн тенге, передает Kazpravda.kz.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство — компьютерная техника. Была установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.