Новую единую цифровую систему для бизнеса создадут в Казахстане

Правительство проводит масштабную работу по цифровой трансформации налогового и таможенного администрирования.

По поручению главы государства в республике начат независимый IT-аудит всех информационных систем КГД. По его результатам будет сформирована новая информационная архитектура. Также в этом году будет завершена интеграция налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только пять, передает Kazpravda.kz.

«Мы создаем принципиально новую единую цифровую систему. Она станет сервисной моделью сопровождения бизнеса на всех этапах жизненного цикла и существенно сократит административную нагрузку на предпринимателей», — отметил министр финансов Мади Такиев.