Космической связи Казахстана 20 лет

18 марта Национальный оператор связи и вещания Казахстана Республиканский центр космической связи отмечает свое 20-летие.

В торжественном праздновании приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, руководители и сотрудники АО «РЦКС», представители государственных органов и подведомственных организаций министерства.

В своей речи Багдат Мусин отметил, что за 20 лет в Казахстане проделана огромная работа в этом направлении, и сегодня есть, чем гордиться: «Во-первых, это наличие собственных спутников связи и вещания. Было запущено три национальных спутника связи серии KazSat, два из них успешно работают на геостационарной орбите. Во-вторых, это уникальная наземная инфраструктура по управлению космическими аппаратами. Мы можем гордиться, что Казахстан имеет свою национальную космическую систему связи и вещания, собственный орбитально-частотный ресурс, и, самое главное, коллектив профессиональных инженеров».

Министр поздравил коллег с праздником и наградил лучших сотрудников АО «РЦКС» благодарственными письмами.

Сегодня Казахстан обладает полноценной космической системой связи и вещания. Республиканский центр космической связи обеспечивает штатную эксплуатацию спутников «KazSat-2» и «KazSat-З». Управление космическими аппаратами ведется с основного наземного комплекса на севере страны — Центра космической связи «Акколь» в Акмолинской области и резервного Центра космической связи «Көктерек» на юге Казахстана в Алматинской области.

Космическая система связи и вещания РК в составе двух космических аппаратов и двух наземных комплексов управления работает в штатном режиме. Стартовав с загрузки в 12% транспондерной емкости космических аппаратов серии «KazSat» в 2011 году, сегодня загрузка аппаратов достигла 76%, что позволило обеспечить потребности рынка на 100%. Услугами космической связи успешно пользуется 16 операторов страны.

Через национальные спутники связи допущено к работе более 16 000 земных станций спутниковой связи. В рамках реализации задач по дополнительным источникам доходов АО «РЦКС» продолжает развитие первого Телепорта РК на базе ЦКС «Көктерек».

Посредством спутников связи серии KazSat предоставляется интернет в государственные учреждения (школы, больницы, акиматы), расположенные на всей территории страны, включая труднодоступные регионы. Впервые организован доступ к сети интернет в поездах.

Все телевещание РК с 2017 года полностью переведено на национальные спутники связи. Для улучшения жизни людей и устранения цифрового неравенства организована трансляция национального спутникового телевидения «Отау ТВ» и «Алма ТВ» в отдаленные регионы республики.

Услугами KazSat пользуются крупнейшие отечественные операторы, все государственные органы, силовые структуры.

В рамках программы Цифровой Казахстан продолжается работа по обеспечению широкополосным доступом к интернету отдаленных сельских населенных пунктов. Из 504 СНП на сегодняшний день подключено 176. Также стартовала работа к подключению к интернету 2000 школ посредством спутников Starlink.