Автоматизированная система электронной очереди внедрена на автопунктах пропуска

Она позволила обеспечить прозрачность перевозочного процесса.

На сегодняшний день на всех автомобильных пунктах пропуска на внешней границе ЕАЭС внедрена и успешно функционирует автоматизированная система электронной очереди. Она работает на платформе Qoldau.kz и посредством мобильного приложения CargoRuqsat. Как отметил на пресс-конференции в СЦК директор Департамента таможенного контроля КГД МФ РК Елдос Саудабаев, внедрение системы позволило исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения и обеспечило прозрачность перевозочного процесса.

«В свою очередь отсутствие скопления автотранспортных средств повлияло на улучшение социальной и криминогенной обстановки в приграничных районах, а также на пропускную способность пунктов пропуска. На сегодня система является единственной в своем роде в Центральной Азии», — рассказал спикер.

Кроме того, КГД совместно с Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля проведена работа по автоматизации выдачи иностранных бланков разрешений на платформе Qoldau.kz на границе с КНР, что позволило исключить человеческий фактор и получение ИБР непосредственно на пунктах пропуска инспекторами таможенного контроля. В результате использования сервиса оптимизирован процесс оказания государственной услуги за счет интеграции с информационными системами, в том числе с автоматизированной системой электронной очереди, исключен коррупционный фактор при распределении ИБР, а также увеличена доля отечественных перевозчиков на рынке. Выдача иностранных бланков разрешений осуществляется за 1 МРП, который поступает в бюджет.

«С момента запуска сервиса выдано более 106 тысяч иностранных бланков разрешений. С учетом положительных результатов пилотного проекта прорабатывается вопрос продления сроков его реализации до конца II квартала 2025 года на границе с Китаем. В первом полугодии текущего года планируется запустить аналогичный пилотный проект на казахстанско-узбекской границе», — подчеркнул представитель КГД.

Также проведена работа по выдаче специальных разрешений для крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств в пунктах пропуска. Ранее выдача специальных разрешений осуществлялась в рабочие часы и дни, рассмотрение — в течение двух рабочих дней. Теперь же процесс перевели в круглосуточный режим.

В 2024 году только за январь–февраль через автомобильные пункты пропуска на границе с третьими странами (Китай, Узбекистан, Туркменистан) проследовало свыше 162 тыс. автотранспортных средств. С 24 ноября 2023 года самый крупный автомобильный таможенный пункт пропуска на границе с КНР «Нур Жолы» в пилотном режиме переведен на круглосуточный режим работы. Остальные — переведены на 12-часовой режим.