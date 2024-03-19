Цифровой карьерный центр МТСЗН поможет безработным, молодым и предпринимателям

Цифровизация является одним из основных акцентов работы Министерства труда и социальной защиты населения, в том числе в вопросах занятости.

Все услуги государственной службы занятости можно получить онлайн в смартфоне или компьютере. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр Олжас Ордабаев. По его словам, на сайте Enbek.kz в разделе цифрового карьерного центра можно получить услуги как от лица работодателя, так и от лица безработного.

«Для вас будут доступны услуги, связанные с поиском работы, направлением на субсидируемые рабочие места. У нас есть меры поддержки, направленные для трудоустройства молодежи. Это „Молодежная практика“ и „Первое рабочее место“. Есть меры, поддерживающие работников предпенсионного возраста — программа „Серебряный возраст“. Есть меры поддержки для трудоустройства лиц с особыми трудовыми потребностями. Мы на сегодняшний день обладаем широким спектром инструментов и мер поддержки. Наши меры связаны с занятостью, повышением доходов населения. Если мы видим, что у гражданина есть проблемы неактуальных знаний и навыков, то можем предоставить инструменты по обучению на рабочем месте, либо краткосрочные курсы в учебных центрах. Помимо этого, есть онлайн-обучение на портале. Если человек не хочет работать в найме, имеет ту или иную предпринимательскую инициативу, мы предлагаем абсолютно бесплатные курсы обучения основам предпринимательства, которые можно также найти на электронной бирже труда, и после этого получить поддержку в виде гранта размером 400 МРП. На данный год мы запланировали 9 тыс. грантов», — отметил спикер.

Новый инструмент «Молодежное кредитование» под льготные 2,5% с прошлого года обрел достаточную популярность и в этом году будет продолжен.