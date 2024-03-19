Минцифры проводит внеплановые проверки ЕНПФ и Казахтелекома

Также они ведутся и в отношении национального авиаперевозчика Air Astana.

Министерство проводит внеплановые проверки в отношении ЕНПФ, Air Astana и Казахтелеком на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. По результатам будет представлена дополнительная информация. Об этом сообщили в МЦРИАП, передает Kazpravda.kz.

Также сообщается, что министерством совместно с КНБ и АО «Государственная техническая служба» завершен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи.

«Фактов компрометации не установлено, компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности и работают в тесном контакте с Национальным координационным центром информационной безопасности АО „Государственная техническая служба“», — заявили в ведомстве.

Напомним — ранее сообщалось об утечке данных 2 млн казахстанцев. Персональные данные оказались в Сети из-за взлома инфраструктуры микрофинансовой организации Zaimer.kz.