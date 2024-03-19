200 школ Саудовской Аравии будут использовать казахстанскую технологию для подготовки детей к цифровому будущему

Это партнерство открывает путь к интеграции передовых образовательных решений CodiPlay‎ в школах Саудовской Аравии.

В рамках технологического форума LEAP 2024, прошедшего в столице Саудовской Аравии, портфельная компания фонда Tumar Venture Fund LP в сфере образовательных технологий «CodiPlay‎» подписала меморандум о стратегическом партнерстве с «Artificially Intelligent Learning Assistant‎». Подписание меморандума состоялось при поддержке Национальной программы развития технологий (NDTP) и Министерства связи и информационных технологий (MCIT) Саудовской Аравии. С казахстанской стороны поддержку оказали посольство Казахстана при Королевстве Саудовской Аравии и инновационный хаб Al-Farabi Innovation Hub, созданный при поддержке Минцифры Казахстана для оказания помощи стартапам из Центральной Азии по выходу на ближневосточный рынок.

Стартап CodiPlay — один из перспективных казахстанских EdTech стартапов по глобальной экспансии. Стартап является резидентом Astana Hub, в 2021 году он получил финансирование в рамках программы Seed Money.

«CodiPlay‎» представляет собой комплексное образовательное решение, направленное на развитие IT- грамотности учеников. Приложение позволяет осваивать навыки программирования на языках Scratch, C++ и Python, используя мобильные игры. Также доступны наборы «CodiKit‎», которые позволяют создавать различные проекты IoT — от светофора до системы умного дома. Кроме того, стартап разработал веб-платформу «CodiTeach» для поддержки учителей.

В рамках стратегического сотрудничества CodiPlay‎ открывает новую главу в развитии образовательных инноваций на территории Саудовской Аравии. Партнерство представляет собой значительное расширение влияния компании в Королевстве, обеспечивая интеграцию продукта в образовательный процесс 200 местных школ. Внедрение инновационного продукта напрямую способствует достижению ключевых целей инициативы Vision 2030, направленных на улучшение качества образования и подготовку молодежи к профессиям будущего в секторе IT технологий.

Со своей стороны, для AILA этот союз расширяет возможности влияния на образовательные системы стран, уже интегрированных в систему CodiPlay», среди которых — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Южная Корея, Великобритания, Индонезия и Катар. Этот стратегический шаг AILA направлен на повышение уровня образовательной подготовки и технологической компетенции не только в рамках Саудовской Аравии, но и за ее пределами, через расширение влияния в глобальной образовательной сети, созданной CodiPlay‎.

Жанадил Талдыбаев, основатель и СЕО CodiPlay, подчеркнул значимость этого сотрудничества: «Мы не только разделяем совместные амбициозные цели по улучшению качества образования, но и глубоко верим в их критическую важность для создания устойчивого будущего страны. Наше партнерство с AILA превосходит простое стремление к инновациям; оно является залогом нашего вклада в эти масштабные преобразования. Совместно мы стремимся обеспечить молодежь не только передовыми технологиями, но и глубокими знаниями, которые позволят им успешно адаптироваться и процветать в динамично изменяющемся мире».

Комментируя партнерство, Юсеф Альсаид, CEO AILA отметил: «Сотрудничество между AI Learning Assistant и CodiPlay знаменует собой начало новой эры в сфере IT-образования в рамках образовательной системы Саудовской Аравии, что идеально соответствует амбициозной программе Vision 2030. Наша цель — воспитать новое поколение IT-энтузиастов, которые будут способствовать технологическому прогрессу. Я уверен, что вместе мы сможем разработать инновационную модель IT-образования, которая принесет пользу детям нашей страны и имеет потенциал для масштабирования по всему региону Ближнего Востока и Северной Африки, а также для выхода на мировой уровень, устанавливая новые стандарты образовательного превосходства».

Аслан Султанов, управляющий фондом Tumar и основатель Al-Farabi Innovation Hub, благодаря поддержке которого был подписан меморандум, поделился своими впечатлениями: «Очень рад видеть, как AILA и CodiPlay» объединяют усилия. Это сотрудничество между Саудовской Аравией и Казахстаном открывает новые горизонты. Теперь, когда мы открыли Al-Farabi Innovation Hub, мы надеемся увеличить количество стартапов, которые смогут получить международных партнеров, инвестиции и возможности масштабировать свой бизнес в ближневосточном регионе».

Меморандум является важным шагом к обеспечению школ Саудовской Аравии современными, эффективными и инклюзивными образовательными инструментами, соответствующими международным стандартам и требованиям. Это партнерство подчеркивает стремление CodiPlay‎ не только к глобальному расширению, но и к внесению вклада в социально-экономическое развитие Саудовской Аравии через образование. Сотрудничество с AILA» и внедрение продуктов CodiPlay‎ в образовательную систему страны способствуют укреплению инновационного образовательного ландшафта и подготовке квалифицированных кадров в приоритетных областях. Это также создает равные образовательные возможности для всех слоев населения, в том числе для женщин и девушек в технологиях, отражая ключевые цели программы Vision 2030 по инклюзивности.